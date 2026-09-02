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Царьград

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Константин Богомолов отверг страх перед слухами и критикой

Константин Богомолов отверг страх перед слухами и критикой

Режиссёр Константин Богомолов, в ходе пресс-конференции на открытии 103-го сезона Московского академического театра сатиры, заявил, что его не беспокоят сплетни и критика, благодаря его фанатичной и круглосуточной работе.

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