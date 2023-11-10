Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса: «Пока я опробовал трассу только в официальной игре «Ф-1» – и чаще врезался в стены, чем ехал по прямой»

По мнению пилота «Ред Булл», предстоящий этап может превратиться в лотерею – никто ранее не участвовал в Гран-при Лас-Вегаса, а этап, по всей видимости, будет проходить в экстремальных для «Формулы-1» условиях очень низких температур.