Неделя в Архангельской области начнётся со снегопада

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСиноптики обещают небольшие, местами умеренные осадки в виде снега.