В целом же четверг можно посвятить ничегонеделанию,😜 потому что работать 10 октября считается большим грехом – все сделанное пользы не принесет.
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В целом же четверг можно посвятить ничегонеделанию,😜 потому что работать 10 октября считается большим грехом – все сделанное пользы не принесет.