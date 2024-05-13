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Царьград

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Неизвестный ударил по лицу актеру Стиву Бушеми на прогулке в Нью-Йорке

Неизвестный ударил по лицу актеру Стиву Бушеми на прогулке в Нью-Йорке

Известного американского актера Стива Бушеми ударил неизвестный мужчина во время прогулки по Нью-Йорку.

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