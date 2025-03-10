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Судовладелец выплатил 200 тысяч долларов морякам задержанного Sagar Violet

Судовладелец выплатил 200 тысяч долларов морякам задержанного Sagar Violet

Танкер Sagar Violet был задержан в порту Находка из-за трехмесячных долгов русским морякам. Благодаря усилиям профсоюза и прокуратуры, судовладелец погасил задолженность в 200 тысяч долларов и обновил запасы продовольствия на борту.

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