В Ростовской области на военно-техническом форуме «Армия-2021» зрителям покажут «танковый вальс»

Всего на территории ЮВО и зарубежных военных баз Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет на 24 площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
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