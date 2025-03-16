Умер схиархимандрит Илий - духовник патриарха Кирилла

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни умер 15 марта в 23 часа 40 минут, рассказали РИА Новости в Синодальном отделе по монастырям и монашеству РПЦ .