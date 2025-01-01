AP: к теракту в Новом Орлеане могут быть причастны четыре человека

Сотрудники американских правоохранительных органов изучили видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина размещают самодельное взрывное устройство, связанное с террористическим актом в Новом Орлеане.
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