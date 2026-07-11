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Регион 29

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В Коношском округе Таина Жукова научит готовить заспенники и ржаные калитки по рецептам из русской печи

В Коношском округе Таина Жукова научит готовить заспенники и ржаные калитки по рецептам из русской печи

Лето — время, когда хочется поехать в деревню на бабушкины пироги. Для тех, у кого такой возможности нет, есть хорошая новость: жительница деревни Вельцы Коношского округа Таина Жукова делится секретами приготовления заспенников и ржаных калиток с картошкой.

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