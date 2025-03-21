Дрон-детектор «Булат» сможет определять типы беспилотников ВСУ

Детекторы «Булат» смогут безошибочно не только обнаруживать, но и идентифицировать широко применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) дроны типа «Баба-яга» и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.
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