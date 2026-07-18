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Paramount и Warner Bros: продление долговых предложений

Paramount и Warner Bros: продление долговых предложений

Медиакорпорация Paramount Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY) официально объявила о четвертом продлении сроков действия своих предложений по выкупу (Tender Offers) за наличный расчет и обмену долговых обязательств до 31 июля 2026 года.

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