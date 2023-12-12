«Фиаско»: в Кремле отреагировали на ближайшую встречу Зеленского и Байдена

Помощь Украине от США не сможет изменить ход российской спецоперации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ближайшую встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
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