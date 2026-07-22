США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июляГазета Washington Post сообщает, что стремительное увеличение числа погибших американских военнослужащих может в любой момент перерасти в полномасштабную войну с Ираном, тогда как The New York Post выдвигает еще более серьезное обвинение: военное ведомство США скрыло реальные данные о десятках раненых и погибших солдат после иранских ударов.
Сити через СМИ США разгоняет панику о войне Трампа против Ирана за контроль морских перевозок
Комментарии
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Галина Чужая
Трамп же сказал, что не отстанет от Ирана пока тот не отдаст США обогащенный уран. Своё производство изничтожили, а взять негде.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
скорее в СМИ лишь отголоски реальной борьбы кукловодов за контроль мiровой торговли, как экономической грани их пирамиды власти. "разгонять" там нечего, скорее надо быть корректным и глубоко и точно освещать происходящее. но СМИ США, этим всё сказано. игры "на баяне" углеводородов - лишь одна из "мелодий" этого оркестра.
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