Сити через СМИ США разгоняет панику о войне Трампа против Ирана за контроль морских перевозок

Трамп же сказал, что не отстанет от Ирана пока тот не отдаст США обогащенный уран. Своё производство изничтожили, а взять негде.

СК

Сергей Ковалев

скорее в СМИ лишь отголоски реальной борьбы кукловодов за контроль мiровой торговли, как экономической грани их пирамиды власти. "разгонять" там нечего, скорее надо быть корректным и глубоко и точно освещать происходящее. но СМИ США, этим всё сказано. игры "на баяне" углеводородов - лишь одна из "мелодий" этого оркестра.