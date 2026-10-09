Брюссель может развалить «единую Европу» раньше, чем она нападет на Россию Дмитрий Родионов На фото: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Геворг Мирзаян Игорь Шатров ЕС может переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего возвращение к прежним отношениям станет невозможным, пишет сербская газета «Печат».