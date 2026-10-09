БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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У последней черты: Урсула фон дер Ляйен идёт по стопам Горбачёва

У последней черты: Урсула фон дер Ляйен идёт по стопам Горбачёва

Брюссель может развалить «единую Европу» раньше, чем она нападет на Россию Дмитрий Родионов На фото: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре) (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Геворг Мирзаян Игорь Шатров ЕС может переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего возвращение к прежним отношениям станет невозможным, пишет сербская газета «Печат».

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