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Стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора»

Стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора»

Прокурор запросил для бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха 14 лет колонии общего режима по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области в 2014–2018 годах.

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