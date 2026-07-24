Inside Global Aerospace & Defense Boom: 12 Takeaways From World's Most Important Airshow The Farnborough International Airshow is coming to a close in the UK, marking the end of one of the aerospace and defense industry's top gatherings.
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