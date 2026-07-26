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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам могут увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней

Россиянам могут увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней

Соответствующий законопроект будет внесен и рассмотрен в ходе осенней сессии парламента Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил изменить порядок расчета ежегодного оплачиваемого отпуска, исключив из него выходные дни.

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