Россиянам могут увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней

Соответствующий законопроект будет внесен и рассмотрен в ходе осенней сессии парламента Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил изменить порядок расчета ежегодного оплачиваемого отпуска, исключив из него выходные дни.
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