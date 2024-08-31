TVL Colend Protocol вырос на 972% за последние три месяца

Последние данные о росте общей заблокированной суммы средств (Total Value Locked, TVL) на рынке децентрализованных финансов (DeFi) демонстрируют отличные результаты для ряда проектов в летний период 2024 года.
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