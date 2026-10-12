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Иран обвинил США в создании угрозы безопасности в Ормузском проливе

Иран обвинил США в создании угрозы безопасности в Ормузском проливе

Amirhosein Khorgooi/AP/TASS Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обстановка в Ормузском проливе не соответствует интересам Тегерана из-за деструктивных действий США.

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