FN: Камала Харрис купила дом в «белом» районе Малибу

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис, которая неоднократно подчеркивала свою позицию по борьбе с дискриминацией в вопросах жилья, приобрела недвижимость в районе, где доля афроамериканцев крайне мала.
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