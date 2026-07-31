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Аргументы и Факты

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FN: Камала Харрис купила дом в «белом» районе Малибу

FN: Камала Харрис купила дом в «белом» районе Малибу

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис, которая неоднократно подчеркивала свою позицию по борьбе с дискриминацией в вопросах жилья, приобрела недвижимость в районе, где доля афроамериканцев крайне мала.

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