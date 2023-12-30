Новые IVECO Crossway – экспонаты автовыставок Busworld и CZECHBUS

IVECO Crossway уверенно занял позиции европейского лидера продаж в своем сегменте. Именно поэтому новинки от производителя стали экспонатами двух европейских автомобильных выставок: бельгийской Busworld и чешской CZECHBUS.
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