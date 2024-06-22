Украина будет обесточена в ответ на удары по НПЗ РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 июня 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время участились нападения беспилотников Вооруженных сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и топливные хранилища.
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