Украина будет обесточена в ответ на удары по НПЗ РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 июня 2024 года Юлия СоколоваВ последнее время участились нападения беспилотников Вооруженных сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и топливные хранилища.