В ЛНР обесточены 23 муниципалитета, включая Луганск, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Причиной стали атаки ВСУ по энергоинфраструктуре, есть угроза новых атак.
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