Сергей Ямкин награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени

Указ с подписью Путина опубликован на портале правовой информации 5 октября. За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Сергея Мироновича Ямкина — председателя Законодательного собрания ЯНАО, говорится в документе.