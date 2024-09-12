Трамп заявил о нежелании проводить новый раунд дебатов с Харрис

Трамп заявил, что не хочет проводить еще один раунд дебатов с Камалой Харрис Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить еще один раунд дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис.
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