Трамп заявил о нежелании проводить новый раунд дебатов с Харрис

Трамп заявил, что не хочет проводить еще один раунд дебатов с Камалой Харрис Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить еще один раунд дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис.