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В израильском МИД обвинили Иран в переброске оружия в Сирию

В израильском МИД обвинили Иран в переброске оружия в Сирию

Иран перебрасывает стратегическое оружие в Сирию в попытке открыть фронт на севере Израиля. Это подтвердил заместитель генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка 15 октября в соцсети Х.

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Комментарии
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Наталья Иванова
А почему в израильском МИД не обвинили ЕС за поставки оружия на укрожопию?Ах да   -   это другое.
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10 час.

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