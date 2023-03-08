Финансист Дайнеко порекомендовала держать на карте плановые расходы на неделю

Многие граждане хранят на банковской карте все свои сбережения, поскольку это удобно. Однако лучше держать на ней только плановые расходы на неделю, сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
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