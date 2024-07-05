День Бога Купалы

Купала (Купало, Купайло) — светлый бог покровитель стихий в русской ведической традиции. Наряду с Числобогом и Колядой, он также является богом-покровителем времени.

владимир бандышевский

В русской традиции уже более 1000 лет главное место занимает православие ,русские люди приняли христианство и зачем смуту вносить?Пусть останется все светлое от предков нам переданое ,многие праздники языческие наложились на христианские,если это не смущает умы и не разьединяет людей может и должны остаться,это память о наших предках