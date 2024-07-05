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Велемудр. Мир тесен.

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День Бога Купалы

День Бога Купалы

Праздник Бога Купала был присущ не только русскому народу. В Литве он известен как Ладо, в Польше - как Соботки, на Украине- Купало или Купайло.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Купала (Купало, Купайло) — светлый бог покровитель стихий в русской ведической традиции. Наряду с Числобогом и Колядой, он также является богом-покровителем времени.
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16 час.
владимир бандышевский
В русской традиции уже более 1000 лет главное место занимает православие ,русские люди приняли христианство и зачем смуту вносить?Пусть останется все светлое от предков нам переданое ,многие праздники языческие наложились на христианские,если это не смущает умы и не разьединяет людей может и должны остаться,это память о наших предках
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14 час.

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