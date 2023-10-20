Trump Asks Judge to Pause Gag Order

“Donald Trump’s lawyers asked a federal judge on Friday to lift a narrow gag order imposed on him in his 2020 election interference case while the former president pursues a challenge to the ruling aimed at reining in his incendiary rhetoric,” the AP reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)