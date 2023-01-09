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Педри о голе в матче с «Атлетико»: «Это прежде всего заслуга Хави. Он говорит, чтобы я чаще обыгрывал один в один, бил по воротам и обострял»

Педри высказался о победе «Барселоны» над «Атлетико» (1:0) в Ла Лиге. На 22-й минуте хавбек «блауграны» начал голевую атаку, которую завершил Усман Дембеле.

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