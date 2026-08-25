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В Губахе полностью отремонтируют здание легендарной школы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочего выезда в Губахинский округ проверил ход капремонта школы № 2 и строительства нового общежития для студентов Уральского химико-технологического колледжа.

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