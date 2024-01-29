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В южной стране раскрыли, как массово подделывают деликатесы для россиян

В южной стране раскрыли, как массово подделывают деликатесы для россиян

Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа в интервью aif.ru заявил, что 90% мандаринов, которые продаются в России как «абхазские», на деле родом не из Абхазии.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Абхазские мандарины очень легко  узнать. По внешнему виду. Небольшие,  слегка &quot;приплюснутые&quot; по &quot;полюсам&quot;, кожура отделяется легко и внутри они яркие, не бледные. Сладенькие-пресладенькие!! Вкусненькие-привкусненькие!! Я абхазские мандарины знаю еще с советских времен... Меня не проведешь!!
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Один обман от этих друзей!!!
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13 час.

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