В южной стране раскрыли, как массово подделывают деликатесы для россиян

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лина любимцева

Абхазские мандарины очень легко узнать. По внешнему виду. Небольшие, слегка "приплюснутые" по "полюсам", кожура отделяется легко и внутри они яркие, не бледные. Сладенькие-пресладенькие!! Вкусненькие-привкусненькие!! Я абхазские мандарины знаю еще с советских времен... Меня не проведешь!!