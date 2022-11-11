Давай займемся спортом: выбираем зал для тренировок в Уссурийске

Сегодня, 11 ноября, отмечается День фитнеса. И если вы давно хотели начать заниматься в спортивном зале, этот обзорный материал от ИА UssurMedia придется как нельзя кстати.
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