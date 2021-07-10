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Грузинских ЛГБТ-активистов закидали яйцами...

Грузинских ЛГБТ-активистов закидали яйцами...

Вечер у камина Вся эта история с Грузинским гей-парадом пахнет одной большой провокацией.

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Алексей Сафронов
..."забросали яйцами"? Как раз, бесполому ЛГБТ, ни муде, ни Яйца в жизни больше не потребуются 😭, потому-что они добровольно от них избавились 😁
Валерий Фоменков
ЛГБТ - это ласково и непонятно. Называйте вещи своими именами - парад пидарасов. Тогда всё встанет на свои места, и реакция нормальных людей на всеобщее обозрение непотребностей и морального уродства будет вполне естественной.
Серж Южанин
Серж Южанин
Григорий Берсенев
Мне в общем-то эти события безразличны, хотя я был бы решительно против такого парада. Один только вопрос: а как и почему достоинство ЛГБТ-шников измеряется и обосновывается применяемыми ими способами исполнения сексуальных контактов с их однополыми партнерами? Смысл такого парада - это по сути и единственно публичное заявление демонстрантами, что они до оргазма доходят единственно через оральный и анальный секс. Там, в этих парадах, другого ничего нет - только про оральный и анальный секс. И вот из этого проистекает какое-то и как-то утверждаемое ими достоинство?..
Полина Романова (железова)
Ожидаем нового витка шельмования православной церкви.
GriG Ms
Провокация для очерёдной перетряски руководства , обвинив тех в проросийскости , раз не пырятся в задницу как истинные гейропейцы
Николай Корсунов
Правильно поступил бывший глава Москвы, Лужков. На запрос о проведении парада этих меньшинств он ответил. Пожалуйста, мы не против, проводите, но, второго августа. И они отказались от этих всех парадов.

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