Жога в должности полпреда планирует опираться на полученный на службе опыт

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил в своем Telegram-канале, что намерен на новой должности опираться на опыт военной службы и руководства Народным Советом Донецкой народной республики.
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