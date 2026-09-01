Собянин сообщил об уничтожении ещё пяти летевших на Москву БПЛА

Ещё пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.
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