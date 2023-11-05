Собчак и Цыганова обменялись колкостями из-за туфель Chanel за $1000

Собчак назвала иронией разговоры Цыгановой о тотальной русскости в туфлях Chanel Журналистка Ксения Собчак обратила внимание, что на резонансное интервью с Дудем (признан иноагентом), певица Вика Цыганова пришла в туфлях от Chanel за $1000.