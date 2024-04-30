pisec
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

pisec

2 подписчика

Минесотский эксперимент по голоданию

Минесотский эксперимент по голоданию

В 1944 году, во время Второй мировой войны, в США решили исследовать физиологические и психологические эффекты влияния голода на человека, с целью разработки стратегий помощи людям, столкнувшимся с голоданием в результате войны или каких-то катастроф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх