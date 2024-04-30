Миннесотский эксперимент по голоданию

В 1944 году, во время Второй мировой войны, в США решили исследовать физиологические и психологические эффекты влияния голода на человека, с целью разработки стратегий помощи людям, столкнувшимся с голоданием в результате войны или каких-то катастроф.
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