Furla представляет новую коллекцию весна-лето 2025

Вдохновленная мечтой об итальянском отдыхе, новая весенне-летняя коллекция Furla возвращает нас к традиции villeggiatura — обычаю, возникшем в эпоху Возрождения в Венеции, где целое лето проводилось в загородных поместьях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии