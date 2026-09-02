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Равил Сабыр әсәре буенча яңа татар фильмы төшерергә җыеналар

Равил Сабыр әсәре буенча яңа татар фильмы төшерергә җыеналар

Яңа татар фильмы – «Ювелир яки Соңгы Маһиҗан» исемле драмединың тизеры, ягъни булачак картина турында кызыктыргыч видеоролик әзерләнә башлады.

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