Мир на грани... [все, кроме России]

Алексей Горшков

Так из этой проблемы ВЫГОДУ можно извлечь! Мало ли у нас безработных? Зарплату БОЛЬШУЮ надо там установить - САМИ ТУДА РИНУТСЯ !!! Решим сразу и проблему безработицы,и проблему заброшенных сельскохозяйственных земель,а при грамотном подходе - ещё и проблему мигрантов! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками,будто "местные на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь ЛОББИЗМ наших "нащяльника-ма": труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на "откаты" нерадивым представителям госвласти,и на лоббирование подобного мнения,короче: "Кто девушку платит - тот её и танцует"! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех "нащяльника-ма" трудоустроить всех местных,а на оставшиеся рабочие места брать уже иностранцев,причём не на РАБСКИЕ условия!