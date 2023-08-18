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Мир на грани... [все, кроме России]

Мир на грани... [все, кроме России]

Есть три базовых параметра от которых зависит судьба Мира - питьевая вода, хлеб и электроэнергия.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Такие урожаи, а хлеб по конским ценам и качество дерьмовое.
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19 час.
Алексей Горшков
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15 час.
Алексей Горшков
Так из этой проблемы ВЫГОДУ можно извлечь! Мало ли у нас безработных? Зарплату БОЛЬШУЮ надо там установить - САМИ ТУДА РИНУТСЯ !!! Решим сразу и проблему безработицы,и проблему заброшенных сельскохозяйственных земель,а при грамотном подходе - ещё и проблему мигрантов! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных,и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками,будто &quot;местные на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь ЛОББИЗМ наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд мигрантов (может и уже получивших НОМИНАЛЬНОЕ российское гражданство) - РАБСКИЙ,им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России (может и родившимся за границей) ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на &quot;откаты&quot; нерадивым представителям госвласти,и на лоббирование подобного мнения,короче: &quot;Кто девушку платит - тот её и танцует&quot;! По-моему этот парадокс должен решаться чисто административно: ЗАСТАВИТЬ всех &quot;нащяльника-ма&quot; трудоустроить всех местных,а на оставшиеся рабочие места брать уже иностранцев,причём не на РАБСКИЕ условия!
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15 час.

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