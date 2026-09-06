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В России изменят правила для доноров крови с 2027 года

В России изменят правила для доноров крови с 2027 года

В России с 1 января 2027 года обновят порядок допуска граждан к донорству. В частности, расширится список временных противопоказаний и уточнят перечень постоянных ограничений, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

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