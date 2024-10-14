Volkswagen Touareg продают в Китае со скидкой в 68% от рекомендованной цены. Так Volkswagen расчищает склады перед запуском Touareg 2025

По данным работника Volkswagen Import Cars, на которого ссылается китайский ресурс Dongchedi, официальная премьера нового Volkswagen Touareg — Touareg 2025 — состоится в Китае 15 ноября в рамках автосалона в Гуанчжоу.
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