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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🗣 Константинов назвал незаконной передачу Крыма Украине в 1954 году Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, сегодня исполняется 70 лет с выхода в свет известного Указа Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

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