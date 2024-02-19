Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🗣 Константинов назвал незаконной передачу Крыма Украине в 1954 году Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, сегодня исполняется 70 лет с выхода в свет известного Указа Президиума Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».