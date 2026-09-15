Как adidas Samba случайно стала главной кроссовкой моды

Некоторые кросовки становятся модными по плану, adidas Samba не выходят из моды десятилетиями. Кроссовки, придуманные в середине прошлого века для футболистов, которые играли на промерзшем поле, прошли путь от спортивной экипировки до атрибута британских футбольных трибун, скейтбордистов, модных инфлюенсеров и подиумов.
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