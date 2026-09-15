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AntennaDaily

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Как adidas Samba случайно стала главной кроссовкой моды

Как adidas Samba случайно стала главной кроссовкой моды

Некоторые кросовки становятся модными по плану, adidas Samba не выходят из моды десятилетиями. Кроссовки, придуманные в середине прошлого века для футболистов, которые играли на промерзшем поле, прошли путь от спортивной экипировки до атрибута британских футбольных трибун, скейтбордистов, модных инфлюенсеров и подиумов.

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