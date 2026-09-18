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Царьград

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Правительство продлило инвалидные справки с января 2027 года

Правительство продлило инвалидные справки с января 2027 года

С января 2027 года справки об инвалидности автоматически продлят на полгода для жителей приграничных регионов, включая районы Белгородской, Брянской, Курской областей, Крым и Севастополь.

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