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В ржевском музее студенты встретились с ветеранами Советской армии

В ржевском музее студенты встретились с ветеранами Советской армии

В Ржевском филиале Музея Победы 20 февраля прошла встреча с ветеранами Советской армии. В музее «Ставка Сталина» состоялась встреча студенческого клуба Ржевского технологического колледжа и клуба ветеранов «Гармония».

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