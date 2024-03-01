Страшнее внешнего врага: Большое разоблачение "товарищей" в прямом эфире

29 февраля 2024 состоялось рекордное по времени обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Во время выступления был озвучен ряд важных тезисов, которые касаются подготовки новых национальных проектов, создания новых инструментов для развития экономики государства, и регионов в частности, а также речь зашла о внешнем враге, который с частой периодичностью машет кулаками в сторону России и рассказывает об угрозах Москвы всему миру.