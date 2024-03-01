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Страшнее внешнего врага: Большое разоблачение "товарищей" в прямом эфире

Страшнее внешнего врага: Большое разоблачение "товарищей" в прямом эфире

29 февраля 2024 состоялось рекордное по времени обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Во время выступления был озвучен ряд важных тезисов, которые касаются подготовки новых национальных проектов, создания новых инструментов для развития экономики государства, и регионов в частности, а также речь зашла о внешнем враге, который с частой периодичностью машет кулаками в сторону России и рассказывает об угрозах Москвы всему миру.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Управленческую верхушку практически всех, за редким исключением министерств, нужно по опыту наших китайских товарищей отправлять на перевоспитание в сельскую местность. И никогда больше не допускать их к управлению даже в ранге бригадиров.
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15 час.

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